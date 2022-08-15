Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak 7 metrelik menfezden aşağı düşen minibüsteki 2 kişi feci şekilde can verdi. Kurtarma ekipleri hayatını kaybeden şahısların cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.

MİNİBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Emirdağ-Bolvadin ilçe karayolu Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 16 YZ 771 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu 7 metre derinliğindeki menfezden aşağı düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler menfezden aşağı indiklerinden hurdaya dönen minibüsteki sürücü N.K. ile yanında bulunan T.K.’nın feci şekilde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİ 10 METREDEN TIRMANIP ÇIKARDI

Kurtarma ekipleri ardından araç içerisinde sıkışan cenazeleri çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine çağıran vinç yardımıyla minibüsü olay yerinden kaldırdıktan sonra cenazelere ulaşıldı. Jandarmanın incelemelerinin ardından AFAD ekipleri cenazeleri ceset torbasına koyarak yaklaşık 10 metre tırmandıktan sonra cenaze aracına koydu. Cenazeler ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.

Malatya'da feci kaza! Araba menfeze çarptı, ölü ve yaralılar var Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen feci kazada araba menfeze çarptı, 1 kişi canından oldu 5 kişi de yaralandı.

Kamyon menfeze çarpıp yan yattı: 1 ölü Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetine kaybeden bir kamyon sürücüsü yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kazada devrilen kamyon alev alarak hurdaya dönerken şoför hayatını kaybetti.

Sürüden ayrılan kuzu, menfeze sıkıştı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde menfeze giren kuzu mahsur kaldı. Kuzunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.