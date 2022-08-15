Türkiye Gazetesi

Bu sene balık tezgahları yüz güldürdü. Önceki sene palamutta olmayan bolluk bu sene görüldü. 1 Eylül’de başlayacak olan balık av sezonu öncesi büyük balıkçı teknelerinin sezon öncesi hazırlıkları sürüyor. 15 Ağustos itibarıyla küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle av yapmalarına müsaade veriliyor.

Yasağın kalkmasıyla sabahın ilk ışıklarında denize açılan Sinoplu balıkçılar sezonun ilk palamutlarıyla karaya döndü. Tezgâhlarda hasretle beklenen ilk palamutlar 400-450 gram aralığında tanesi 30 TL’den satılıyor. Kastamonu’da balık tezgahlarında palamut yerini aldı. Geçen yıl beklenen bolluğun yaşanmadığı palamut, bu yıl denizlerde görülmeye başladı. Tezgahta büyük boy palamudun tanesi 25 liradan, daha küçükleri ise tanesi 10 liradan satılmaya başladı.

'HAMSİDEN UMUT YOK, PALAMUT BOL'

Sinoplu balıkçı Hakan Erol, palamut sezonuna başlandığını belirterek, “Bu sene bol olur, insanlar yer. Ama hamsiden pek umudum yok bu sene, biraz zayıf olur. Palamut bolluğu olduğu zaman hamsi az oluyor. 30 TL şuan fiyatı ama daha da aşağıya düşer, denize bolca var” diye konuştu.

'HAREKETLİLİK VAR'

Balıkçı Mert Kanal yeni sezonun balıkçılara ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Kanal, “Şu zorlu ekonomik şartlarda balığın bol olması vatandaşımızın faydasınadır. Ne kadar bol olursa o kadar ucuz yiyecektir vatandaşımız. Şu an 400-450 gram civarında geliyor balıklar, tanesi 30 TL. Onun haricinde diğer balıklarımızda da hareketlilik var, diğerleri de başladı sayılır. Palamut hariç istavrit, lüfer geliyor, biraz oltalardan mezgit geliyor. 10-15 gün sonra iyice başlayacak” şeklinde konuştu.

KASTAMONU'DA PALAMUDUN TANESİ 25 LİRA

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde balıkçılık yapan Ahmet Yurtaydın, “15 Ağustos bugün. Sezonun ilk palamutları oluyor. Palamutlar, gelip tezgahtaki yerini aldı. Bu sene inşallah bol ve bereketli bir yıl olacak. Bu sene inşallah fiyatlarda uygun olacak. Herkes balık yiyebilecek. Palamutlarımız bereketli. Şu anda iri olan palamudun tanesi 25 lira oluyor, biraz daha ufak gibi olan palamudun da tanesi 10 liradan satıyoruz.

FİYATLAR DÜŞECEK

Boyutlarına göre fiyatlarımız değişiyor. Tanesi 15 liraya da palamut var. Çeşit çeşit boyutlarda palamudumuz bulunuyor. Allah nasip ederse av yasağının Eylül ayında kalkmasıyla birlikte fiyatlarımız biraz daha düşecektir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 15-31 Ağustos tarihlerinde denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor. Ancak mevzuata göre boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı yasaklı bulunuyor.

Tezgahlarda palamut azaldı, hamsi bollaştı Hamsi ve istavritle tezgahlarda bolluk yaşanırken, balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı. Düzce'de palamutun tanesi 70 liradan başlayıp, 100 liraya kadar çıkıyor.

Balıkçıların yüzü palamuttan yana gülmüyor Samsun’da geçen yıl 10 Ağustos’ta tezgahlara gelen çingene palamudu bu sene halan ağlara takılmadı.

Tezgahlarda 'palamut' sürprizi Fırtınanın ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar palamut sürprizi ile karşılaştı. Ağlarına takılan palamutla kıyıya dönen balıkçılar, sevilen balıkla tezgahları süsledi.