Türkiye Gazetesi

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Recep Peker Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'dan (64) haber alamayan yakınları eve geldi. Burada çilingir yardımıyla polisle birlikte eve giren yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası, Bağrıyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDEN RANDEVU ALMIŞ

Çeşitli sağlık sorunları olduğu belirtilen Bağrıyanık'ın, tedavi için bugün hastaneden randevu aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Bağrıyanık'ın cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü: Sır cinayette yeni gelişme İstanbul’da geçtiğimiz ay korkunç bir olay yaşandı. Mehmet Basatemur, arabasında, eşi ve çocuğunun yanında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.