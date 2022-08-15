Türkiye Gazetesi

Enfeksiyonun insanlara bulaşma ihtimali son derece nadir olsa da kadın ciddi semptomlar göstermeye başladı. Antibiyotik kullanan kadın, kanun icabı tüm köpeklerine ötanazi uygulamak zorunda kaldı. Hayes, “Başka çarem yoktu, biliyorum ama yine de insan kendisini suçlu hissediyor.

Bir köpeğin bile itlafı yürek parçalayıcı iken ben beşini birden kaybettim. Bu acıya nasıl dayanabilirim?” dedi.

Brucella Canis testi pozitif çıkan köpekler ömür boyu enfekte olurlar. Enfeksiyon, esas olarak köpeğin idrar, kan ve tükürük gibi vücut sıvıları yoluyla bulaşır ama çok nadir durumlarda insanlara da geçebilir.

Japonya'da milyonlarca hayvanın itlaf edildiği çiftliklerin yüzde 90'ı kusurlu bulundu Japonya’da kış mevsimi boyunca etkisini gösteren kuş gribi nedeniyle 6 milyondan fazla hayvanın itlaf edildiği tavuk çiftliklerinin yüzde 90’ının yabani hayvan önlemlerinde kusurlar tespit edildi.

Fransa'da 2 milyona yakın ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa’da bir yandan da kuş gribi salgını etkisini sürdürüyor. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi.