Türkiye Gazetesi

Yolda yürüyen vatandaşlar yer altından gelen garip seslerle irkildi ve ve bu bir süre devam etti. En son durum ekiplere bildirildi ve harekete geçildi. Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana gelen ilginç olayda yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

İÇLER ACISI MANZARA

Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu. Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı.

Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

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