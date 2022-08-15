Türkiye Gazetesi

Kaza, Milas-Söke Karayolu Dalyan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametinden Söke İstikametine seyir halinde olan akaryakıt tankeri, yokuş aşağıya indiği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulan akaryakıt tankeri devrildi. Devrilen akaryakıt tankeri sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada yakıt tankerinden sızan akaryakıtın alev almaması için ekipler bölgede tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin önlemi sayesinde facia önlenmiş oldu.

Petrol fiyatları düşüşte! Akaryakıt fiyatlarında indirim olur mu? Brent Petrolde son durum (15 Ağustos 2022 Pazartesi) Brent petrol yeni haftaya düşüle başladı. Cuma günü 103 dolardan haftayı kapatan brent petrol yeni haftanın ilk iş gününde düşüş seyrinde başladı. Petroldeki günlük değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında son durum