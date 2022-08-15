Türkiye Gazetesi

Kavunun içinden sırtında kadın figürünü andıran böcek çıktı. Batman merkezde yaşanan olayda bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürdü. Daha sonra yemek için kavunu kesen adam gördüğü karşıdında gözlerinen inanamadı. Kavunun içinden bir böcek çıktı.

Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşkına döndü. Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.

Rekor fiyata satıldı! Bu kavunlar manavda değil her yıl müzayedelerde satışa çıkıyor Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları müzayede de 3 milyon Japon yene (387 bin 591 TL) alıcı buldu.

Kavunun çekirdeği de faydalı Vitaminler açısından oldukça zengin olan kavun çekirdekleri kesinlikle ziyan edilmemeli.

Kavun bozuk çıktı diye pazarcılara kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda pazardan aldığı kavun bozuk çıkınca çılgına dönen adam dehşet saçtı. Öfkeli adam pazarcılara kurşun yağdırdı, 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.