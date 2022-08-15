Türkiye Gazetesi

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen feci kaza 3 yaşındaki çocuğu canından etti. Feci kaza, Çağlayan Mahallesi 1020. Sokak'ta meydana geldi. Ö.K. idaresindeki servis aracı, sokaktan geçerken 3 yaşındaki Yiğitalp Genç'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği talihsiz çocuk kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak şekilde servis olarak kullanılan araç trafikten men edildi.

Çanakkale'de otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda otomobilin çarpıp üzerinden geçtiği 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.