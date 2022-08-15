Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mete Ç. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Tapar'ın (47) kullandığı motosikletle çarpıştı. Feci kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağır yaralanan Tapar'ı hastaneye kaldırdı. İki gündür tedavi gören şahıstan, bugün akşam saaterinde acı haber geldi. Tapar, doktorların bütün çabasına rağmen hayatta kalmayı başaramadı. Merhumun cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Feci kaza: 7 metrelik menfezden düşüp can verdiler Afyonkaraahisar'da 7 metrelik menfezden düşen minibüsteki 2 kişi feci şekilde can verdi. Kurtarma ekipleri cenazeleri sıkıştıkları yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı
Kahramanmaraş’ta feci iş kazası, cesedi patoz makinasından çıktı Kahramanmaraş’tan feci bir iş kazası haberi geldi. 51 yaşındaki çiftçi hasat yaparken düştüğü patoz makinasının içinde can verdi.
Samsun'da feci olay! Genç kadın kendini kazara hastanelik etti Samsun'da feci bir olay yaşandı, 31 yaşındaki kadın eline aldığı pompalı tüfeği kurcalarken kendisini hastanelik etti.