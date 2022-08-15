Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki, boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Babası tarafından arabada unutulan bebek öldü! Fransa'da kan donduran bir olay yaşandı. Kreşe götürmek için arabaya bindirdiği bebeğini unutan baba aracını otoparka bırakıp gitti. Saatlerce araçta kalan talihsiz bebek hayatını kaybetti.