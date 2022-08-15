Türkiye Gazetesi

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır bölgesindeki Yazılı Kanyon Yeşildere mevkiinde gezmeye giden 4 kişi mahsur kaldı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şahıslardan birinin cansız bedenini suda buldu. Ceset sağlık görevlilerine teslim edildi. Diğer 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AFAD ve JAK ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etmiştir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

PAZAR SABAHINDAN BERİ KAYIPLAR

Isparta Valiliği de 4 kişinin 14 Ağustos Pazar günü 09.00'da geldikleri Yeşildere köyünden Yazılı Kanyon'a doğa yürüyüşü yapmak için ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine bu sabah saatlerinde durumun ihbar edildiğini bildirdi.

Açıklamada şunlar aktarıldı: Alınan bilgi üzerine arama faaliyetleri derhal başlatıldı. Aramalar, AFAD, JAK ekiplerinin yanı sıra iz takip köpek timi, arama ve kurtarma köpek timi, istihbarat timleri, Sütçüler Jandarma Komutanlığı personeli ve insansız hava araçları da kullanılarak genişletildi.

Saat 18.00 sıralarında, kayıp şahıslardan M.K'nin cansız bedeni bulundu. Şahsın, dereden geçmeye çalışırken suda boğuduğu belirlendi. Diğer 3 vatandaşımızın ise sağ ve sağlık durumları iyi vaziyette Yeşildere Köyü Çürük mevkisinde bulundukları tespit edildi. Mahsur kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarılması için kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

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