Türkiye Gazetesi

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden 1'i kolundan yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep'te kahreden ölüm! 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kaldı Gaziantep'te, iki grup arasındaki silahlı kavganın arasında kalan ve saçmalarla ağır yaralanan 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acılı baba Abdullah Hüseyin'in, oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı dökmesi ve cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Rize'de silahlı kavgada, ölü ve yaralılar var Rize'de silahlı kavga çıktı, olayda 1 kişi canından oldu 2 kişi de yaralandı.