Türkiye Gazetesi

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan genç canından oldu. Feci kaza, saat 20.30 sularında Malatya-Sivas karayolunun 5'inci kilometresi Topsöğüt mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine seyir halinde olan S.B.Ş. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Murat Yaylacı'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle genç yola savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Gencin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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