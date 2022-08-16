Türkiye Gazetesi

Saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu'nun yanısıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak farklı noktalardan gelen ekipler dar ve tarihi sokaklar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangının sürdüğü belirtilirken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'daki kilise yangınında ölenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödenecek Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki İmbaba bölgesinde bulunan bir kilisede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara tazminat ödeneceği bildirildi.

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın! Validen ilk açıklama geldi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.