Türkiye Gazetesi

Vali Aydın Baruş, gazetecilere, 14 Ağustos Pazar günü 4 kişinin Isparta merkezden Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü Hidroelektrik Santrali civarından yürüyüş amaçlı Yazılı Kanyon'a geldiğini söyledi. Dört kişinin dağcılık sporuyla uğraştığını, bu alanda profesyonel olduklarını belirten Baruş, "Bu vatandaşlar kanyona girdikten bir süre sonra akarsudan karşıya geçerken ekipten biri suya düşerek boğuluyor." dedi. Baruş, o sırada tırmanışta kullandıkları iplerin de suya düştüğünü vurgulayarak 3 kişinin bulundukları yerde mahsur kaldığını anlattı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Bulundukları yerde iletişim imkanı olmadığından 3 kişinin pazar gününden beri orada beklediklerini bildiren Baruş, "Araçlarını bıraktıkları HES'ten itibaren arama faaliyetleri başlıyor. Buralar çok sarp, kayalık ve engebeli arazi, arama faaliyeti zorluklar içinde yürütülüyor. Daha sonra iz takip köpek timleri ve dronlardan da faydalanarak arama faaliyetleri yoğunlaştırılıyor. Dün akşam saat 18.00 civarında görüntülü olarak mahsur kalan vatandaşlarımızın yeri tespit ediliyor." diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN VEYSEL SERVAK’A ULAŞILAMADI

Baruş, tespit edilen yerin çok sarp ve girilmesi zor bir alan olduğuna dikkati çekerek, "7 JAK ve 8 AFAD görevlimiz, canla başla çalıştı. 3 vatandaşımız sağlıklı biçimde kurtarıldı. Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumları iyi" dedi. Vali, Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı'nın tedbir amaçlı kontrol edildiğini söyledi. Vali Barış hayatını kaybeden Veysel Servak'ın bedeninin aşağıda kaldığını belirtti. Çalışmaların yarın devam edeceğini aktardı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, hayatını kaybeden Servak'a da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kanyondan kurtarılan 3 kişi sağlık kontrolü için Sütçüler Devlet Hastanesine götürüldü.

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