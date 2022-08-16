Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki olay saat 00.00 sıralarında İkitelli gişeleri yakınında meydana geldi. Havalimanından çalışanları getiren servis otobüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Otobüsün içindeki çalışanlar panikle kendilerini dışarıya atarken, alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği bir süre kapattı. Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının tamamen söndürülmesi üzerine polis ekipleri trafiği tekrar açtı.

Bursa'da tarihi fabrikada yangın Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.