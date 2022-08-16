Türkiye Gazetesi

Hidroelektrik santrali kapaklarındaki görüntüyü görenlerin tüyleri ürperdi. Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde bulunan Yüreğir Hidroelektrik santrali güvenliği, kapaklarda ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine karakol ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, cesedi suyun içerisinden çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana’da kahreden olay: Arabada unutulan bebek öldü Adana’da arabada bırakılan 3 yaşındaki Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.

Adana’da 2 kişiyi öldüren şahsın, eşini öldürüp iyi halden tahliye edildiği ortaya çıktı Adana’da boşanma davası açan eşini katledip iyi halden çıkan şahıs, sokakta tartıştığı iki kişiyi öldürdü.