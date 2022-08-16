Türkiye Gazetesi

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Çal ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde 2004-2009 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan evli ve 3 çocuk babası Hasan Şakir Duranoğlu (72), arazisini gezmek için yola çıktı. Burada bir süre vakit geçiren Duranoğlu, havanın kararmasıyla evine dönmeye başladı. Bu esnada tahta köprüden karşı geçmeye çalışan Duranoğlu, tahtanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü. Kendisinden haber alamayan yakınları köprüye geldiğinde acı olayla karşılaştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Duranoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden uzun uğraşlar sonucu otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları ise fenalık geçirdi.

18 yaşındaki Sinem'in sır ölümünde yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Bayılmadan önce isim vermiş İzmir’de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Sinem Çiçek’in sır ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Aile, Sinem'in arkadaşlarından şüphelenirken, genç kızın baygın bulunguğunda birkaç farklı isim zikrederek, polise bir şeyler anlatmaya çalıştığı öğrenildi.