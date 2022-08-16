Türkiye Gazetesi

Otomobil tıra arkadan çarptı, feci kazada yürekler ağza geldi. Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde meydana gelen kazada Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki otomobil aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

TAVAN KAĞIT GİBİ YIRTILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı kağıt gibi yırtılırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

3’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından Devlet Sahil Yolu’nda uzun kuyruklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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