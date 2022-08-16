Türkiye Gazetesi

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 12 kişi yaralandı. Feci kaza, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe mevkiinde meydana geldi.

TRAKTÖRÜN ÜSTÜNDEKİLER YOLA SAVRULDU

Hamamüstü köyündeki fındık tarlasından aldığı işçiler ile Düzce istikametine seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki traktör, Toptepe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savruldu. Traktöre bağlı römork üzerinde bulunan 20 kişi de yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yola saçılan 1’i çocuk 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada 1 kişi römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle Toptepe yolu trafiğe kapatılırken, kaza yerinden savcının incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

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