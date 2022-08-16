Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Taşlı Sokak’ta oturan arabesk ve halk müziği sanatçısı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, komşularıyla tartıştı. Ardından taraflar arasında kavga çıktı. Baba ile oğul Işık, pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Y.M.S. sırtından, S.N.M. göğsünden, N.D. de kulağının arkasından vurularak ağır yaralandı. Y.Y. ile F.D. de bacağından vuruldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikiliyi gözaltına alırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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