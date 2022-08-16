Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Bük ve Karşı köylerinde sarımsak ile mısır başta olmak üzere birçk tarım ürünü kurudu. Üç bin dönüme ekili ürünlerin zarar gördüğünü belirten çiftçiler, sulama birliği tarafından kendi köylerine su verilmediğini iddia etti. Çiftçiler, diğer köylerde ise bir sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

"BİZE DE SU VERİN"

Hasan Kayıkçı “Ürünlerimizin hepsi yandı. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bizim de ürünlerimiz var. Bu su bayramdan bugüne kadar kanallar dolu bir şekilde akıyor. Biz su hattının en sonundayız. Bunlara da 'bir kere su verelim' diyen yok mu? Bir kere de buraya su salıverin. Bizi bir duysunlar, görsünler, biz de şu suyumuzu bir kere alalım” dedi.

"SU VERİYORUZ, BOŞA AKIYOR"

Hasköy Sulama Birliği Teknisyeni Şahin Özdemir ise suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Özdemir "Biz sulamamızı program dahilinde yapıyoruz. 17 Ağustos tarihinde Bük köyünde sulama olacak. Bu, Hasköy Sulama Birliği tarafından hazırlanıyor. Resmi bir şekilde ilerliyor. Şu anda dün itibariyle köye su indi, kanal yarım idi ama akşama doğru yağışla birlikte doldu. Sabaha kadar su harıl harıl boşa aktı. Kimse sulamasını yapmadı. Şu anda halen su boşa akıyor. Bük köylüleri, 'her tarafımız bizim su oldu, bizler artık sulama yapmayacağız' diyerek su istemedi. Bayram tatiline girildi, yağmur yağdı, sel oldu. Bu yüzden sulama 18 Ağustos’a kadar açılmadı. 18 Ağustos itibariyle sulama açıldı. Bizim sistemimiz köy sırasıyla başlıyor. Bük köyünden başladık, Hasköy, Sarayköy, Karşı köy diye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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