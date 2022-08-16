Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Aşağışapçı köyünde, akşam saatlerinde S.A. (14) ile amcasının eşi Ülkü A. (60) arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine S.A, iddiaya göre av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çocuk kaçarken evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede Ülkü A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen maktulenin cansız bedeni morga gönderildi.

Jandarma ekipleri S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Her şeyi adım adım planlamış... Çifte cinayetin ayrıntıları belli oldu Bursa'da eski eşini ve arkadaşını öldüren polis mesai arkadaşına, "Suçlu takibi yapıyorum" diyerek aracın yerini tespit ettirmiş.

Yatalak kadının çığlıkları korkunç cinayeti ortaya çıkarmıştı! Şüpheliler tutuklandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yatalak karısına bakan şahsı evinde bıçaklayarak öldüren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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