Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor.

Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.

Bulgaristan’da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksağan Köyü’nde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

"KÖY HALKI TEDİRGİN"

Bulgaristan - Edirne sınırında büyük bir yangının meydana geldiğini ifade eden Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan Köy Muhtarı Özgün Ekici, rüzgarın etkisini artırması takdirinde alevlerin Tunca Nehri'ni aşarak Türkiye'ye sıçrayabileceğini belirterek, "Yağmurun etkisini kaybetmesi sonucu alevler yeniden büyümeye başladı. Bizim itfaiyelerimiz de tedbir ve risk durumunda müdahale amaçlı sınır hattında hazır beklemektedir. Bu yangın bizim köyümüze 2 kilometre mesafede, rüzgar etkisini arttırırsa bizim tarafa geçme durumu çok yüksek. Köylü de bu durumdan dolayı tedirgin. Neredeyse Edirne büyüklüğünde bir şehir kadar büyük bir yangın var. ” dedi.

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