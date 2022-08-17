Türkiye Gazetesi

Adana’da bir kişi anne katili oldu. Şahsın annesini öldürme sebebi duyanları şoke etti. Zira söz konusu zanlı, yaylaya gitmek isteyen yatağa mahkum annesini yastıkla boğarak öldürdü.

BANYODA BİLEKLERİNİ KESTİ

Alınan bilgiye göre olay, 13 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Emekli Şeref Güngör (58), bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör’ün (80) bakımını üstlendi. Olay günü sabah saatlerinde Güngör’ün üst kat komşusu, eve inerek kapıyı çaldı ancak Şeref Güngör, açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. Komşunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler, Neriman Güngör’ü salondaki yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Şeref Güngör’ü ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Şeref Güngör ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Güngör, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Sorguya alınan Güngör, Alzheimer hastası annesini yastıkla boğduktan sonra intihara kalkıştığını itiraf etti.

BİPOLAR KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Güngör, ifadesinde, “Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca annemi başka bir eve götürüp, bakmaya başladım. Annem sürekli, ‘Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin’ diyordu. Olaydan birkaç gün önce de ‘Eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin. Annem ‘sen eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin, biz burada yanıyoruz’ dedi. O günden sonra iyice bunalıma girdim. Ben de, ‘Sen kimseyi sevmiyorsun. Ben de kimseyi sevmiyorum’ dedim. Annem dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim” dedi.

Öte yandan Güngör’ün bipolar kişilik bozukluğu tedavisi gördüğü, antideprasan ilaç kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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