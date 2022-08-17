Türkiye Gazetesi

Dün Adana'da hidroelektrik santralinin kapaklarında bir erkek cesedi bulunmuştu. Bunun ardından dün akşam saatlerinde benzer bir olay daha yaşandı. Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda Özgür Karadağ (30) dün akşam girdiği sulama kanalında gözden kayboldu.

Ailesinin polise başvurması üzerine Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında arama başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sulama kanalının suyu kesilerek sabah saatlerinde arama çalışması tekrar başlatıldı. Karadağ’ın annesi arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Su altı polisinin yaptığı arama sonucunda Ali Hocalı kapaklarında Karadağ’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

4 GÜN İÇİNDE ÜÇÜNCÜ CESET

Gencin cesedi, aynı noktada son 4 günde bulunan üçüncü ceset oldu. İlk 13 Ağustos'ta serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulunmuştu. Dün de sulama kanalında yine aynı noktada bir erkek cesedi bulunmuştu.

Adana'da tüyler ürperten görüntü! Hidroelektrik santrali kapaklarında ceset bulundu Adana’da vatandaşlar hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi gördü ve hemen polisi aradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da acı olay! Anneleri tarafından kebapçıya terk edilen 3 çocuğun gözyaşları yürek sızlattı Adana’da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp ‘Sizi 10 gün sonra alacağım’ diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polis bildirdi. Gözü yaşlı çocuklar, polis merkezine götürüldü.

Adana'da acı olay! Kanala düşen oğlunu kurtarmak istedi, hayatını kaybetti Adana'da bir çocuk sulama kanalına düştü. Oğlunun düştüğünü gören babası ise sulama kanalına atladı. Kanala atlayan baba hayatını kaybederken düşen oğlu ise hastanede yaşam savaşı veriyor.