Türkiye Gazetesi

Kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin şikayeti üzerine ihbar yapıldı. Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Kentti bulunan bir depoda, kolluk kuvvetleri ve gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde kokuşmuş kemikli et ile bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal yan ürünlere rastlandı.

YASAL İŞLEM UYGULANDI

Kokusu tüm mahalleye hakim olan, bozulmuş, kokuşmuş nereden temin edildiği belli olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletme hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Londra'dan Elazığ'a tatile diye gelen kayıp kızdan sevindiren haber Londra’dan ailesi ile birlikte Elazığ’a tatile gelen ve kayıplara karışan genç kızdan sevindiren haber geldi.

Elazığ depremi harekete geçirdi: İnşaat sektöründe ilki başardılar Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden bir ekip, sadece belirli sıcaklıklarda dökülebilen betonarme yapıları çok düşük sıcaklıklarda dökmeyi başardı. Bu alanda dünyada ilki gerçekleştirdiklerini ileri sürdüler. Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim dalından Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu ve ekibi, Elazığ depremi sonrası çok düşük sıcaklıklarda da beton dökümü gerçekleştirebilmek için çalışmalara başladı. Bu projeyle beraber inşaat sektöründe çalışan vatandaşlar sadece sıcak iklimlerde değil kış soğuğunda da çalışmaya devam edebilecek. Öte yandan kış aylarında olabilecek bir deprem sonrası çadırda kalmak zorunda olan vatandaşlar için hızlıca yeni binalar yapılabilecek.