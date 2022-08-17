Türkiye Gazetesi

Tezgahtaki binlerce liralık altını torbalara doldurup kaçan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü’nde ikamet eden Muhammet E.K. aracını 4 Ağustos günü park ettiği yerde bulamayınca hemen durumu polise bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aracın Pendik’te bir kuyumcu soygununa karıştığı tespit edildi. İddiaya göre 2 hırsız 10 Ağustos günü Ayhan Y.’nin sahibi olduğu kuyumcuya girip binlerce liralık altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurup kayıplara karıştı.

2 HIRSIZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 suç kaydı bulunan şüpheli Yusuf D. (21) ve arkadaşı 16 suç kaydı bulunan Ömer T. (28) tespit edildi. 2 hırsız Bağcılar ve Esenyurt’ta saklandıkları adreste gözaltına alındı. Hırsızlar Gayrettepe’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hollanda'da ATM'ler hedefte: İki haftada altı hırsızlık vakası Hollanda'da hırsızlar ATM’leri hedef aldı. Bu sabah başkent Amsterdam ve güneydeki Schiedam şehrinde yer alan iki ATM'yi patlattı. Amsterdam'da 2 haftada patlatılan ATM sayısı 6 oldu.

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