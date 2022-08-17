Türkiye Gazetesi

Şehidin naaşı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından Yozgat’ın Sorgun ilçesine askeri helikopter ile getirildi. Şehit Özdemir için Sorgun Belediye Meydanı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.



Öte yandan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir’in bekar olduğu öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu! Şanlıurfa'daki hain saldırıda yaralan bir askerimiz şehit oldu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün düzenlenen saldırıda yaralanan bir asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükseldi.

Hain terör örgütünden Gaziantep ve Şanlıurfa'ya roketli saldırı! 1 askerimiz şehit oldu Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na hain terör örgütü tarafından roketli bir saldırı düzenlendi ve saldırıda 1 asker şehit olurken, 4 askerimiz ise yaralandı.