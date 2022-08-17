Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin’in vefat ettiğini açıkladı. Koca paylaşımında, “Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi Atatürk Havalimanı'nda gece yarısı motosikletli iki kişinin havaya ateş açmasının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından açıklamada bulundu.

Vasip Şahin'den nevruz açıklaması İstanbul Valisi Vasip Şahin, kentte nevruzla ilgili gerekli her türlü tedbirin en üst seviyede alındığını belirterek, nevruz kutlama taleplerini, halkın huzur ve güvenliği noktasında bu toplantıların bugünlerde yapılmamasının daha uygun olacağı gerekçesiyle uygun görmediklerini bildirdi.