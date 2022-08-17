Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sularında korkunç bir cinayet işlendi. Damat Halil Ağbaş ile kayınbaba İsmail Demir arasında sözlü tartışma çıktı. Araya giren çevredekiler, ikiliyi uzaklaştırdı. Sakinleşen Ağbaş, motosikletine binip gitti. Kayınbaba ise otomobiliyle peşine takıldı. Gönül Ağbaş, da kardeşi Beyhan Demir ile birlikte başka bir araca atlayıp kocasının ardından gitti.

Bir süre yaşanan kovalamaca sonrası kayınbirader Demir, eniştesinin motosikletine arkadan çarptı. Kontrolü kaybeden Halil Ağbaş, şarampole yuvarlandı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Damadının ölmediğini gören kayınpeder Demir, arabadan indi, av tüfeğini elini alıp peş peşe ateş etti. Daha sonra kızı ve oğluyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredekiler, 112 Acil'e haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, zanlıları kısa sürede yakaladı.

Her şeyi adım adım planlamış... Çifte cinayetin ayrıntıları belli oldu Bursa'da eski eşini ve arkadaşını öldüren polis mesai arkadaşına, "Suçlu takibi yapıyorum" diyerek aracın yerini tespit ettirmiş.

Yatalak kadının çığlıkları korkunç cinayeti ortaya çıkarmıştı! Şüpheliler tutuklandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yatalak karısına bakan şahsı evinde bıçaklayarak öldüren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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