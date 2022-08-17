Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaşanan olayda iddiaya göre abi Muammer Tevfik A. (35) ile kardeşi Ahmet A. (33) yabancı uyruklu kişinin evine kaçak sigara almaya geldi.

Evin içine giren abi kardeş bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı.

KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede büyürken, abi Muammer Tevfik A. tabanca ile kardeşine kurşun yağdırmaya başladı.

Kardeşinin kafasından ve göğsünden vuran Muammer Tevfik A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ahmet A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kafasına 3, göğsüne 1 kurşun isabet eden Ahmet A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, olayın yaşandığı ev polis ekipleri tarafından incelendi. Polis ekipleri kardeşini vurduktan sonra kaçan ağabey Muammer Tevfik A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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