Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde İsmet K. idaresindeki traktör, rampa çıktığı sırada devrildi. Kazada aynı aileden sürücü ile kardeşi Birol K. (54), Ayşe K. ve Fatma K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Birol K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. İsmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılırken ailenin fındık toplamaktan döndüğü, kazanın evlerine yaklaşık 50 metre kala meydana geldiği dile getirildi

Düzce'de işçileri taşıyan traktör devrildi, ölü ve yaralılar var Düzce'de meydana gelen feci kazada fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, ölü ve çok sayıda yaralı var.

Babanın feci sonu! 13 yaşındaki oğluyla birlikte traktörün altında kaldı Ordu Çaybaşı'nda Adem Sipahi ile oğlu İbrahim Sipahi, bindikleri traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ölürken oğlunun tedavisi sürüyor.

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