Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde denizde arkadaşları ile eğlendiği sırada aniden fenalaşan 67 yaşında Şaban Yunaklı, suda çırpınmaya başlayınca çevredekiler tarafından denizden çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Şaban Yunaklı, kurtarılamadı.

Yunaklı’nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yunaklı’nın denizde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Sıcak kalp krizini tetikliyor Avrupa’da binden fazla kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla ülkemize de gelmesi bekleniyor. Uzmanlar kitlesel ölümlerden korunmak için tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

Suudi Arabistanlı işadamı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.