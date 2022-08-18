Erzurum'da deprem oldu. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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