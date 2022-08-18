Türkiye Gazetesi

Antalya’ya tatile gelen 20 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Cihan Orhan, iki arkadaşıyla Manavgat Irmağı’na girdi. Yüzdükleri sırada Cihan Orhan akıntıya kapılarak suda kayboldu. Arkadaşları talihsiz genci kurtarmak istese de başaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gencin cesedini 11 metre derinlikte buldu.

Öte yandan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Mehmet Talha Köse de, serinlemek için Seyrek Plajı’nda denize girdi. Talha’nın bir süre sonra hareketsiz olduğunu gören çevre-deki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kurtarılamadı.

Bir diğer acı haber Şanlıurfa’dan geldi. Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi’nde gölete giren amca çocukları Abdülbaki (16) ve Salih Atsak (15) bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada kuzenlerin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki F.H. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde de benzer bir vaka yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 47 yaşındaki Celal A. kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde ise sulama kanalında elini yıkamak isteyen 15 yaşındaki Mehmet Fuzuli Duru dengesini kaybederek suya düştü. Duru’nun akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi yönlendirildi. Sudan çıkarılan Duru’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde ise sulama kanalında hareketsiz bir kadın gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 genç boğuldu.