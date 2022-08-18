Türkiye Gazetesi

Eskişehir Çifteler kasabasında 60 yıl önce dünyaya gelen Emin Boztepe, 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etti. Yedi yaşında futbola başlayan Boztepe, gurbette karşılaştığı yabancı düşmanlığı, ırkçılık, baskı ve şiddet sebebiyle 14’ünde ilgisini dövüş sanatlarına yöneltti. Bu kulvarda hızla ilerleyen Boztepe, 18 yaşındayken savunma sanatları okulu açtı.

Kısa sürede ünü kıtaları aştı, 80’lerde Hong Kong’daki dövüş ustalarının arasına katıldı, 90’larda Hollywood’a giriş yaptı. Boztepe, ABD’de birçok aktöre eğitim verdi, dövüş sahnelerinin koreografisini hazırladı, altı filmde rol aldı. Başarıları sayesinde dövüş sanatlarında ‘baba’ anlamına gelen ‘sifu’ unvanıyla anılan Boztepe, yaşadığı ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrini 2020’de terk edip baba ocağı Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Bağlıca köyüne döndü.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN TALEBELERİM GELİYOR"

Burada oğlu Vahdet (38) ile alabalık tesisi işleten baba Boztepe, köyünde merkez hâline getireceği bir dövüş sanatları akademisi açmak istediğini belirterek “Toprak çekiyor insanı. Dört yaşında gidip 60’ımda geldim. Covid salgını başlayınca ‘ABD’de hapis kalacağıma, köyümde yaşarım’ dedim. Burada sağlığım iyi, sporumu yapıyorum. Dünyanın her yerinden talebelerim geliyor” dedi.

15 yıl gurbette kaldı, köyüne efsane dönüş yaparak ilk kadın muhtar oldu 15 yıl önce gittiği gurbetten dönen Hatice Cumurcu Görür, doğduğu topraklara Elazığ'a döndü ve döner dönmez 300 yıllık köyünün ilk kadın muhtarı oldu.