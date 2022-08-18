Türkiye Gazetesi

Kayseri’de yaşayan 64 yaşındaki Musta Turan paraşütle atladı. Turan, Talas ilçesindeki 2000 rakımlı Ali Dağlı’nın yolunu tuttu. Pilot Esat Güneş ile yükseklikten kendini aşağıya bırakan Turan, keyifli anlar yaşadı.

TEKBİR SESLERİ GETİRDİ

Pilotun yaptığı akrobatik hareketlerle adeta kendinden geçen Mustafa Turan tekbir sesleri ile göğü inletti. Yaşlı adamın keyifli anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

EYT'liye emeklilik yolu açılıyor... Primi eksik olanlar dikkat! İşte 6 maddede çözüm EYT son dakika haberleri ve EYT güncel durum son aylarda Türkiye gündeminin en önemli konuları olmaya devam ediyor. Hükümet, sorunu sene sonuna kadar çözüme kavuşturmak için çalışmaları hızlandırırken, milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda formüller belli oluyor. 1999 yılından bu yana çözüm bekleyen konunun masaya yatırılması için geri sayım başladı. Peki prim eksiği olanlar EYT'den yararlanabilecek mi? EYT gelişmeleri neler? İşte primi eksik olanların da EYT'li olabilmesi için 6 maddede getirilen çözüm...