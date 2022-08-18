Türkiye Gazetesi

Kayığa binmek istediler, binmelerine izin verilmeyince çıkan tartışmada kanlı bitti. Pendik sahilde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda sahile gelen 3 erkek şahıs yüzmek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen 3 kişi kıyı tarafta bulunan kayıklardan birine çıkmak istedi.

Kayık sahibi 21 yaşındaki Hasan Apaydın'ın kayığa binmelerine izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

SİLAH GERİ DÖNDÜLER, KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yaşanan sözlü tartışma sonucu denizden çıkan 3 kişilik grup olay yerinden uzaklaştı. Tartışmadan 2 saat sonra iki ayrı silah temin ederek olay yerine gelen 2 kişi, kayığına binmelerine izin vermediği gerekçesiyle tartıştıkları Hasan Apaydın'a ve ağabeyine kurşun yağdırdı.

Apaydın başından ve bacağından vurularak ağır yaralanırken, ağabeyi ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAYIK SAHİBİ KURTARILAMADI

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kayık sahibi Hasan Apaydın kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayalıkların arasında kayıkçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet tabanca bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin, olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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