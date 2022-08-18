Türkiye Gazetesi

Antalya'da tatil keyfi kanlı bitti. Tatil için gelen ikili iddiaya göre tartışınca olanlar oldu. Dün akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi Herford Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kırşehir’den Manavgat’a tatile gelen Cenap K. (56) ve Ayşe Z.D. (29), 40 ABF 800 plakalı otomobil ile Herdford Caddesi'ne geldiklerinde araç içerisinde tartışmaya başladı.

Bir süre sonra Cenap K., yanında bulunan kadını bıçaklamaya başladı.

KADINI GENÇLER KURTARDI

Bu sırada caddeden motosikleti ile geçen 2 genç, önce kadını adamın elinden kurtardı, daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENDİNİ BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

Cenap K., polislerin gelmesinin ardından bıçağı boğazına dayayıp önce karnını, ardından da boğazını keserek kendisine zarar verirken, polisler biber gazı sıkarak adamı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Cenap K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, olay yerinin yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

İkilinin, otomobil içerisinde alkol alırken aralarında para tartışması yaşandığı ve tartışmanın sonunda bıçaklama olayının yaşandığı iddia edildi.

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