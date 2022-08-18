56 yaşındaki adamın ailesi eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile dehşete düştü. 56 yaşında evinde hayatını kaybeden Kavun'un cansız bedeni ailesi tarafından Yenice Mahallesindeki ikametinde bulundu.
Kavun'un cansız bedeni, ekiplerce yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ŞEHİT BABASIYMIŞ
Öte yandan 56 yaşındaki Kavun'un Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2017'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er Tayfun Kavun’un babası Recep Kavun olduğu ortaya çıktı.
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