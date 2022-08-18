Türkiye Gazetesi

Hamam sefası kısa süren kadınlar girdikleri hamamdan apar topar çıktılar. , İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde meydana gelen olayda hamama gelen bazı müşteriler fenalaşınca, hamam yetkilileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ RAHATSIZLANDI

Sudan ve kokudan rahatsızlanan 10 vatandaş olduğu tespit edildi. 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kötü kokunun sokağa sirayet etmesiyle de sokak tahliye edildi.

Bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kimyasal konusunda uzman itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın! Validen ilk açıklama geldi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.