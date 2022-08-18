Türkiye Gazetesi

Samet Bostancı, küçük yaşta gittiği Paris’te caddede giderken gördüğü limuzin şoförü tarafından azarlanınca kendisine ileride limuzin alma hedefini koydu. 15 yıl sonra çocukluk hayalini gerçekleştiren Bostancı, bir limuzin satın aldı. Bostancı, limuzini ile 4 bin kilometre uzaklıktaki memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasına geldi. Kasabaya limuzinle giren Bostancı, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

"DEVLET BÜYÜKLERİ KULLANIYOR"

Samet Bostancı, aracının çoğu zaman devlet büyüklerinde görmeye alışkın olunan, ünlülerin ve bazı promosyonların en büyük unsuru olan limuzin otomobillerden Amerikan model Lincoln Town CarV8 4,6L benzinli ve 9 metre uzunluğunda olduğunu, 10 koltuğu bulunan limuzinin Amerika’da özel şoförlerin yanı sıra düğün ve balo gecelerinde gelir kazanmak mantığıyla üretildiğini söyledi.

İnternet fenomeni damat 1978 model otomobili limuzine çevirip gelin arabası yaptı Osmaniyeli Mami Emen arkadaşıyla birlikte 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili ortadan ikiye bölüp demir profillerle uzatarak limuzine çevirip düğünü için gelin arabası yaptı.