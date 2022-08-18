Türkiye Gazetesi

Hatay Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Ekipler, ikamette yaptığı aramada eroin, 5 kök kenevir bitkisi, metamfetamin ve 1 ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, Başkomiser Cemal Çepe, gündüz yapılan operasyonda sokaktaki çocuklar korkmasın diye dondurma alıp dağıttı. Çepe, çocuklarla bir süre sohbet edip ne olmak istediklerini sordu. Onlar da polis olmak istediklerini söyledi.

Polisten kaçan hırsız, yürüyen merdivene ters binince yakalandı Çekya’da ilginç bir kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan hırsız, yürüyen merdivenlere ters taraftan binince yakayı ele verdi. Polis, sadece hırsızın gelmesini bekleyip yakaladı.

Selde aracıyla mahsur kalan vatandaşı polis kurtardı İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında oluşan selde bir taksici mahsur kaldı. Kahraman Türk polisi yardım isteyen vatandaşın yardımına koştu. Beline kadar suya giren trafik polisi taksiyi itti, taksiciyi araçtan çıkardı.