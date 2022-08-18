Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga çıktı, 13 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Halkalı Meydanı’nda bulunan bir sitede yaşandı. Meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirine girmeye başladı.Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş açarak durdurdu, o anlar kameralara da yansıdı.

BÖLGEYE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Site kapısında başlayan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Daha sonra taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başlarken, 1’i bıçakla 12 kişi ise silahla yaralandı. Kavga sitenin altındaki kafelere kadar sıçradı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis daha sonra kavga ile ilgili ilk etapta 1 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere tarafların birbirlerine vurduğu anlar yansırken, silahların patladığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müşterilerin korku içinde kaçmaları da görüntülere yansıdı.