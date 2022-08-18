Türkiye Gazetesi

Ege'de etkili olan sıcak hava, Aydın’da da sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara zorluk yaşatıyor.

SERİNLİĞİ BEKLEYENLER ŞAŞTI KALDI

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Efeler ilçesinde akşam üzeri havanın serinlemesini bekleyen Aydınlılar, termometreyi görünce şaştı kaldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometrenin 40 dereceyi göstermesi üzerine, vatandaşlar sıcaktan bunaldı. Vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi.

AKŞAM SAATLERİNDE BİLE SICAKLIK 40 DERECE

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 40 derece olmasına şaşıran Aydınlılar “Şaştık, kaldık” diyerek duygularını dile getirirken, vatandaşlardan Ahmet Yakın; “Gün içerisinde zaten sıcak, evden çıkamıyoruz. Akşam üzeri hava serinlesin dışarıya çıkıp işlerimizi halledelim diyoruz ancak artık akşam üzeri de kavurucu sıcaklar var. Termometre 40 dereceyi gösteriyor. Şaştık kaldık” dedi.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar tarafından öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Rekor sıcaklıklarla boğuşan İngiltere'yi bu sefer sel vurdu İngiltere'de aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Ancak sağanak sonrası su taşkınları yaşandı. Londra için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Eyyam-ı bahur geliyor. Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak: Uzman isimden kritik uyarı Yılın en sıcak günleri kapıda…Her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında eyyam-ı bahur yaşanıyor. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirterek 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını söyledi.