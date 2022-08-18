Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2009 yılında kardeşini silahla öldüren firari JASAT ekiplerince tarlada çalışırken yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2009 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde töre saikiyle kardeşi O.T. isimli şahsı silahla öldürüp, ardından ablasının kızı O.T. isimli şahsı da bıçaklayıp yaraladıktan sonra kaçan M.T. isimli şahıs yapılan istihbari çalışmalar sonucunda jandarma dedektifleri JASAT timleri tarafından 17 Ağustos 2022 günü Çaldıran ilçesinde tarlada çalıştığı esnada yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Tamamlanan işlemlerinin ardından şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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