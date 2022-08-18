Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Boya-kimya üretimi yapılan 2 katlı bir iş yerinde çıkan yangının sebebi ise henüz belirlenemedi. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin çatısını tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangın tamamen söndürüldü.

Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da tarihi fabrikada yangın Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın! Validen ilk açıklama geldi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.