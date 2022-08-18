Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünün turizm destinasyon projesi kapsamında Andon suyunun da bu destinasyon içerisine alınması amacıyla ılıca suyunda yapılan analizde arsenik oranı 27 kat fazla çıkması üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Andon Ilıca İçme Suyuna ilişkin mevcut analiz ve denetleme raporlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaştı.

Ardından İl Sağlık Müdürlüğünce Andon Ilıca İçme Suyunun yeniden vatandaşların kullanımına kazandırılması ve arıtılması çalışmalarının başlatılması için Sağlık Bakanlığından talepte bulunuldu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı suyun şu anki PH ve iletkenlik değerlerinin ölçülmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünden numune alınarak sonucun Bakanlığı iletilmesini istemesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Ilıca suyundan yeniden numune alarak laboratuvarda analiz etti. Analiz sonuçları Bakanlığa rapor edildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince suyun yanına asılan tüketilmesinin sağlığa uygun olmadığı yönünde uyarı levhası da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden koparıldı.

Yüzlerce kişinin zehirlendiği köyde şimdi de toplu göç başladı Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin hastanelik olduğu Yuva köyünde yaşanan zehirlenme korkusuyla vatandaşlar birer birer evlerini terk ediyor. Su depolarında temizlik ve klorlama çalışmaları tamamlansa da vatandaş çeşmeden akan suyu kullanmaya korkuyor. Köyde yaşamaya devam edenler çözüm bulunmasını isteyerek, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattılar.

Bolu’daki zehirlenmelerin altında mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi. Akarsu ve sondaj kuyularının kullanımı yasaklandı.

Kadınlar hamama keyifle girdi, zehirlenerek çıktı Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir hamamda, kadınlar bölümündeki 7 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan 3 kişiye ise ayakta tedavi uygulandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.