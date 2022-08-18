Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen köyü mevkiinde meydana geldi.

4 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te korkunç kaza! Alev alan araçtan inen aileyi otomobil ezdi Gaziantep'te korkunç bir kaza meydana geldi. Seyir halindeyken araçları alev alan aile indiği esnada başka bir otomobilin altında kaldı. Feci kazada 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

Trabzon’da feci kaza: Çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı Trabzon’un Akçaabat ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kazada sürücü ölürken, 2 kişi de yaraladı. Hayatını kaybeden sürücünün 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı.